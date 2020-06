Michelle Galván de ‘Primer Impacto’ vive un embarazo de alto riesgo

La crisis sanitaria tiene a la presentadora de Univision con temor

Michelle Galván es la estrella de “Primer Impacto” que se encuentra fuera debido a su embarazo. La presentadora es madre primeriza a la crisis sanitaria la tiene preocupada por su bebé.

“Me he sentido ansiosa, con mucho miedo de no contagiarme porque mi embarazo es de alto riesgo”, dijo la conductora a People en español. “El doctor me dijo que se puede adelantar por el tema de que soy mamá primeriza y el alto riesgo”.

La famosa está emocionada por la llegada de su bebé junto con su esposo Fernando Guajardo. Para estar listos ante la llegada de su retoño, Guajardo se puso a ver videos en línea para poder aprender a pintar la habitación.

“Esta niña para mí representa como un milagro. Es nuestro sueño hecho realidad y esta magia qué hay alrededor de ella quería plasmarlo de alguna manera”, confesó Galván. “Es la habitación más pequeña que tenemos y tenía que aprovechar al máximo mis espacios; entonces, las canastas de animalitos fueron una pieza clave para meter ahí sus juguetes, cobijas, libros”.