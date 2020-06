Aceite de coco o aceite de oliva, ¿cuál es el mejor para tu salud?

Reemplazar la margarina, la mantequilla o la mayonesa con aceite de oliva logra reducir enfermedades cardiovasculares

Muchos alimentos que se publicitan como saludables no siempre ofrecen lo que prometen. Seguramente has escuchado que algún aceite vegetal como el de coco o el de oliva pueden ayudar a perder peso, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y propiciar una longevidad saludable, pero según la evidencia científica ¿qué tanto es verdad?

Aceite de Oliva

El aceite de oliva es la grasa principal en la dieta mediterránea que se ha demostrado efectiva para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y la mortalidad general.

El aceite de oliva no solo ha mostrado beneficios entre quienes siguen la dieta mediterránea que consumen hasta 3 cucharadas diarias.

Reemplazar la margarina, la mantequilla o la mayonesa con aceite de oliva está asociado con un riesgo hasta 14% menor de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology que examinó a adultos en los Estados Unidos. Mostrando beneficios aún si solo se consume una cucharada.

Aceitunas

Las aceitunas contienen químicos vegetales llamados polifenoles que pueden ayudar a reducir la inflamación relacionada con las ECV, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son la principal causa de muerte en todo el mundo.

Si bien se considera que el aceite de oliva de mayor calidad es el virgen extra (AOVE) que se extrae por medios mecánicos a diferencia de otros aceites refinados de oliva. Investigaciones revelan que incluso el aceite de orujo de oliva tendría efectos protectores frente a la enfermedad de Alzheimer gracias a compuestos como el ácido oleanólico, α-tocoferol y β-sitosterol.

Aceite de coco

El aceite de coco no ha funcionado como el aceite de oliva en la reducción de factores de riesgo cardíaco ni beneficios para reducir medidas de la cintura o grasa corporal en comparación con otras grasas de origen vegetal de acuerdo a un estudio publicado recientemente en la revista Circulation que compila una variedad de ensayos.

En el estudio, el aceite de coco aumentó el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), el tipo asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Mientras que un ensayo reciente publicado en BMJ Open analizo que aceite de coco virgen extra no mostró un aumento en el colesterol LDL.

Una publicación de la revista Harvard Medical School señala que no hay suficientes estudios en humanos que involucren aceite de coco virgen extra para respaldar su uso como grasa principal en la dieta ni sus efectos a largo plazo en los Estados Unidos.

En Asia el coco es una grasa común en la dieta tradicional, donde los productos de esta fruta son mínimamente procesados y además incluyen más frutas, verduras y pescado que en muchas dietas estadounidenses.

¿Cuál es el mejor?

El aceite de oliva es la opción, de acuerdo a Emily Gelsomin, especialista en nutrición de la clínica en el Hospital General de Massachusetts (MGH).

Recuerda que el aceite de oliva virgen extra no es el indicado para guisar, para ello es recomendable el un aceite de oliva virgen o aceite de oliva.

Gelsomin recomienda usar aceite de oliva en ensaladas, panes y al cocinar. Mientras que la grasa de coco de vez en cuando como para sustituir la mantequilla al elaborar postres.