Agenda digital: diversión online para el fin de semana

Las opciones culturales y artísticas para disfrutar desde casa siguen en aumento

Festival infantil

Uno de los programas de educación artística con más tradición en California, The Blue Ribbon Children’s Festival, se realizará en línea este año. En versiones anteriores estaba diseñado para niños de quinto año, pero ahora fue adaptado para todas las edades.

El festival, parte de The Music Center Offstage, programa artístico virtual del Music Center de Los Angeles, transmite presentaciones de compañías de danza profesionales junto con la oportunidad de que los estudiantes en casa aprendan a bailar. La presentación y las lecciones de baile están disponibles hasta el 30 de junio. Este año el festival celebra el tap dance con Dorrance Dance, que ofrece un programa que resalta lo más brillante y adorable del tap dancing: el movimiento y la música. Los videos con las lecciones de danza y el show de la compañía pueden encontrarse en musiccenter.org/education/Blue-Ribbon-Childrens-Festival.

Clase con Coyote Peterson

Coyote Peterson es un conocido Youtuber en cuyo canal, Brave Wilderness, habla de lo que más sabe: animales silvestres. También tiene un programa en Animal Planet, “Brave the Wild”, por el que ha ganado varios Emmy. Ahora, este fanático de la vida silvestre, que se hizo famoso por sus cercanos encuentros con los animales más feroces ofrecerá una clase en línea sobre este tema.

En la clase, apta para personas de todas las edades, hablará de la diferencia entre los animales que muerden y los que pican, así como cuáles especies son las más peligrosas, cómo valorar y cómo cuidar a la fauna que rodea al ser humano. En la sesión, titulada “The Brutal Truth of Bites”, dirá cuál es la diferencia entre ser picado y ser mordido, cuáles mordidas tienen veneno, las más peligrosas y por qué los animales lo primero que hacen es morder cuando se sienten amenazados. Los asistentes aprenderán sobre una variedad de criaturas, como los lagartos y los monstruos de gila. También se explicará cómo se pueden evitar los ataques de estas fieras. Martes 3:30 a 4 pm, hora del Este. La participación es gratuita. Es necesario registrarse en varsitytutors.com/classes/star/coyote-peterson-science-of-stings.

Campamentos virtuales

La red social Youtube entiende lo complicado que es para muchos padres mantener a sus hijos ocupados en este verano, y es por eso que creó Camp Youtube, una experiencia de aprendizaje digital para ayudar a recrear la diversión de los campamentos de verano, pero en casa.

En los enlaces learnathome.withyoutube.com y en youtube.com/kids los padres podrán elegir temas del campamento de verano, como arte, aventura, deportes y STEM, entre otros. Hay más de mil 200 videos programados con contenido actualizado a diario hasta el domingo 5 de julio. Para los niños pequeños está disponible Youtube Kids, en donde pueden aprender codificación con Goldieblox o participar en actividades de ciencia con PBS Kids. El enlace es youtubekids.com.

Panel gastronómico

El ciclo De víctimas a protagonistas: la comunidad mexicana en Los Ángeles, es una ponencia que organiza el Consulado de México en Los Angeles y que es parte de su serie de Conversatorios. En esta sesión, la cuarta de la serie, participan como panelistas Javier González, director de la Culinary Art School; Ruffo Ibarra, chef y creador del concepto CaliBaja, así como inventor de platillos que fusionan la comida mexicana y estadounidense, y Vicente Ortiz, fundador de Tacos Don Chente en 1986. Modera Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles. Hoy de 6 a 7:30 pm, hora del Pacífico. Es necesario registrarse en us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-qgrj4jHd3PmuYB0YZq07EYV9s-E9yW.

Viernes en el Natural History Museum

En la última sesión virtual de NHM First Fridays Connected: The Future is Now, el Natural History Museum presenta una serie de actividades que comienzan con una conversación titulada Future of Food, en la que expertos hablarán de asuntos como carne y piel hechas en laboratorios, producción aeropónica y cultivos adaptados al cambio climático. Esto sucederá a las 6 pm, hora del Pacífico, el viernes.

Luego, a las 7 pm, Dustin Growic, experto en dinosaurios, y la doctora Alyssa Bell, del instituto del Dinosaurio del NHM, hablarán de estos seres extintos. A las 8 pm, comenzará el baile en casa con el DJ Novena Carmel. Para el after party, en nhmlac.org/connects, se podrá visitar el nuevo portal digital para experiencias con la naturaleza y la cultura, con nuevas historias, videos y podcasts. Es necesario hacer reservación para participar este evento en nhm.org/calendar/nhm-first-fridays-connected-june.

Carrera en Universal Studios

Universal Studios realizará la carrera Running Universal, en la que presenta a los personajes de Trolls. Solo que en esta ocasión el evento se efectuará de manera virtual. Los participantes de todos los niveles y edades pueden elegir de entre una variedad de paquetes de carreras virtuales y recibirán una medalla coleccionable que lucirá a los personajes de la cinta “Trolls World Tour”, ya sea a Poppy, Branch o Guy Diamond.

Esta carrera es la continuación de la serie de carreras Running Universal de Universal Studios Hollywood, que se inauguró el año pasado con la Minion Race, y que luego continuó con la Jurassic World Race. Para precios y registro entrar a runninguniversal.com.

Hora feliz con Dan Guerrero

La serie En Casa con LA Plaza continúa con la presentación de celebridades y artistas que se enfocan en los temas latinos. En esta ocasión, el extrovertido e irreverente Dan Guerrero hablará con el actor tejano Nicholas González, quien se encuentra en Canadá debido a que allá estaba cuando estalló la crisis por el covid-19. El artista interpreta al doctor Neil Melendez en el drama “The Good Doctor” de la cadena ABC.

El actor, originario de San Antonio, tiene una importante carrera que ha ido con facilidad del cine a la televisión desde “Resurrection Blvd.,”, que se transmitió en el canal de Showtime. Es necesario registrarse para asistir a este evento en lapca.org.

Gala virtual

La gala virtual FedEx/St. Jude Angels and Stars celebrará a los niños del hospital St. Jude. En este evento, que tendrá lugar hoy a las 6:30 pm, hora del Este, se escucharán historias inspiradoras con las que los participantes sabrán cómo se puede ofrecer esperanza a las familias que dependen de esta institución.

El evento es gratuito y todo lo recaudado servirá para ayudar a los niños pacientes del hospital St. Jude, cuyas familias nunca reciben un cobro por los tratamientos de sus hijos. Los fondos también sirven para transportación de los familiares, vivienda y alimentos. Los anfitriones de la gana serán Nastassja Bolivar y Alberto Sardiñas, y en la parte musical participarán Natalia Jiménez y Jon Secada, quien estará acompañado del pianista cubano de jazz, Gonzalo Ruvalcaba. Para participar y para más detalles ir a stjude.org.