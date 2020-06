Avanza en Congreso reforma policial que prohibiría estrangulamientos como el que mató a George Floyd

Lo propuesta demócrata no tiene futuro en el Senado, tal y como ha adelantado el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta

La Cámara de Representantes votó este jueves a favor de la reforma policial demócrata que lleva el nombre de George Floyd, el afroestadounidense que murió estrangulado por la rodilla de un agente blanco de Minneapolis.

Las protestas y movilizaciones que desató el caso en todo el país forzó a los legisladores a apresurarse en lanzar medidas contra la brutalidad policial pero aún no hay acuerdo entre los partidos y muy probablemente esta propuesta no sea aprobada en el Senado. De los 236 representantes que votaron a favor, solo tres eran republicanos. El resto, 181, no respaldan la reforma.

Esta aprobación demócrata en la Cámara baja tiene lugar un día después de que los senadores del partido azul bloquearan un proyecto de ley de sus compañeros republicanos sobre el mismo tema.

La propuesta de la Cámara, que se llama Ley de Justicia Policial George Floyd 2020, prevé revisar la inmunidad de la que gozan las fuerzas policiales, prohíbe la práctica de los policías hacer prejuicios en función de la raza o etnia y los estrangulamientos a nivel federal. Esta técnica, con la que murió Floyd, será clasificada como una violación de los derechos civiles y establecería un registro nacional de mala conducta policial custodiado por el Departamento de Justicia.

“Hoy, con la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, la Cámara honra su vida y la de todos los asesinados por la brutalidad policial y lanza una promesa: Nunca más“, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un evento de prensa el jueves antes de la votación.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Mitch McConnell, ya ha echado abajo el plan de la Cámara por considerarlo una extralimitación y ha advertido que no avanzará en el Senado.