California implementa regulación para proteger a trabajadores agrícolas nocturnos

El Departamento de Relaciones Industriales (DIR) del estado de California anunció que implementara la primera regulación del país para proteger a los trabajadores agrícolas que realizan labores nocturnas.

El DIR señaló que entre las medidas que se impulsan, se incluyen requisitos mínimos de luz en las áreas de trabajo que garanticen que se puedan realizar las labores con seguridad, así como señalización y luces en los vehículos que transitan por los sembradíos.

“Los trabajadores agrícolas enfrentan riesgos adicionales en la noche, cuando la visibilidad es limitada”, afirmó Doug Parker, jefe de la División de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Relaciones Industriales de California.

June 24, 2020