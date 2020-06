Las ofertas de autos de este 4 de julio no serán tan buenas como otros años: por qué

Hay que realizar las investigaciones necesarias para encontrar la mejor oferta y conseguir el auto que buscas

El 4 de julio es el día oficial para celebrar la independencia de los Estados Unidos, pero también suele ser un excelente día para comprar un auto nuevo, ya que los concesionarios aprovechan el día feriado para lanzar irresistibles ofertas.

Si bien muchas ofertas estarán disponibles, debemos recordar que los concesionarios y fabricas de autos apenas están comenzando a abrirse nuevamente después de la situación de cuarentena de COVID-19 y puede que este cuatro de julio no encuentres las ofertas en el auto que buscas.

Aquí te presentamos algunas razones por las que este cuatro de julio no serán tan buenas como otros años.

El inventario es bajo para algunas marcas. La mayoría de las fabricas estuvieron cerradas por un largo tiempo e incluso aunque ya están abiertas no han empezado a fabricar autos a su capacidad normal. Esto puede ocasionar que no encuentres el vehículo que buscas o que por la escasez las ofertas no sean tan buenas.

Financiamiento. Con los problemas que causó el COVID-19 los fabricantes de automóviles ofrecieron financiamiento del cero por ciento, además de planes de pago diferido para atraer a la gente a las salas de exhibición y aunque todavía hay ofertas de cero por ciento de varias marcas, puede que los términos del préstamo sean más cortos o solo pueden aplicarse a modelos específicos.

La caída del mercado de autos usados ​​no sucedió. Casi todos los analistas de la industria predijeron un colapso masivo en el mercado de autos usados debido a una afluencia de devoluciones de arrendamiento y muy pocos compradores. Ahora que el inventario de autos nuevos es limitado, algunas personas han preferido adquirir modelos usados, Esto sin contar que muchas personas se han visto afectadas económicamente y abandonaron la idea de comprar auto.

Aún así, si buscas un auto nuevo esta fecha puede que sea la ideal para ti, solo hay que realizar las investigaciones necesarias para encontrar la mejor oferta y conseguir el auto que buscas

