“Que se les meta por las nal…”: Carmen Salinas les dio una revolcada a los que no creen en el coronavirus

La actriz asegura que llora al ver cómo amigos, familiares y actores están muriendo por esta pandemia y aún hay gente que cree que todo es una mentira

Carmen Salinas se le fue directo a la yugular a todos aquellos que aún no creen en la veracidad del coronavirus. Y a través de Twitter comunicó su opinión haciendo uso de palabras altisonantes.

Salinas tiene 80 años y defendió con sus palabras al gobierno, ya que muchos aseguran que el virus es un invento del estado.

“Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno… no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS”, escribió la actriz y empresaria.

Son muchos los que han aplaudido las palabras y formas de la empresaria y política. Y a través de Twitter, según El Universal, ella también agradeció el apoyo, ya que también hubo otros que estallaron en su contra.

Salinas se ha dedicado a responder ante los comentarios de sus seguidores alegando que no le molesta la opinión de aquellos que no comparten su pensar. “Me vale lo que vean y lo que pienses No se te a muerto nadie de esta madre!! Deja que te pase y lugo hablamos..”, le respondió a un seguidor.

Otros se han quejado de su vocabulario y ante esta observación dijo:

“Daniel no me digas que a estas altura de la vida te asustan estas palabras, a mi se me salen las lagrimas de ver cuantos amigos, familiares de compañeros y compañeros han Muerto!!!! Eso y luego escuchas ese virus no existe que rabia escucharlos. CS.”.