Un bebé búho se hace viral por su forma de dormir

Todos los bebés, prácticamente de cualquier especie, nacen con cabezas demasiado grandes para sus cuerpos, pero los de los búhos son tan pesados ​​que tienen que dormir boca abajo.

La imagen de un pequeño búho durmiendo en el piso se compartió en redes y rápidamente se convirtió en meme. “Vete a casa, estás borracho”, decía el texto.

I've just discovered that baby owls sleep face down like THIS because their heads are too heavy. Also, I don't think I've seen owl legs before…. pic.twitter.com/dfKii2JtS8

Al principio la gente dudó si realmente es así que duermen estas aves, pero se compartieron más imágenes que lo corroboran. Los búhos jóvenes yacen en el suelo para quedarse dormidos

Los búhos adultos duermen de pie porque están completamente desarrollados, pero los búhos más jóvenes luchan por soportar el peso de sus cabezas, por lo que tienen que acostarse, informa IFL Science.

Un usuario de Twitter compartió algunas fotos para confirmar la teoría.

Teenage owl sleep habits are way outside my lane, but I found (less hilarious) confirming accounts.

Kathy C of Dusty Lane encountered this face-planted napping friend: https://t.co/dqVgFQdUq7 pic.twitter.com/y22awph0Xf

— Mika McKinnon (@mikamckinnon) June 3, 2019