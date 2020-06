Cierran temporalmente la pastelería Porto’s por un brote de coronavirus

La sucursal de Downey de Porto’s, el popular café y pastelería latina de Los Ángeles estará temporalmente cerrada luego de detectar tres contagios de coronavirus entre los empleados del lugar.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa que tiene dueños latinos, afirmó que este cierre temporal era de manera preventiva pero que el resto de sus sucursales seguían trabajando como de costumbre.

To Our Valued Guests: The safety and well-being of our team, guests and our community are fundamental to our family business. Out of an abundance of caution, we have decided to temporarily close our Downey bakery. Please note, all other Porto’s Bakery locations remain open. pic.twitter.com/1LcL6fMebL

— Porto's Bakery (@Portos) June 25, 2020