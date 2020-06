De pelotero con los Dodgers a indigente en el epicentro de la pandemia: La triste historia de Andrew Toles

Con apenas 28 años de edad, el expelotero ligamayorista Andrew Toles atraviesa uno de los momentos más complicados en su vida, lejos de los diamantes y en situación de calle en Florida, el lugar que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos.

Apenas esta semana, el otrora jardinero de los Dodgers de Los Ángeles fue sorprendido durmiendo en las inmediaciones del Aeropuerto de Key West, en Florida, donde se negó a abandonar el lugar, lo que provocó su detención y encarcelamiento, según reportó el Miami Herald.

Pro baseball player jailed for sleeping behind the Key West airport, police said https://t.co/IoneIUXutP

— Miami Herald Sports (@HeraldSports) June 26, 2020