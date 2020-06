Gran Corazón: Carlos Tevez donará sus próximos seis meses de sueldo a los más necesitados

El Apache ayudará a miles de personas que han sido afectadas tras la pandemia de coronavirus

A sus 36 años, Carlos Tévez aún no piensa en el retiro y está muy cerca de extender su contrato con Boca Juniors al menos por seis meses más. Sin embargo, ‘El Apache’ no verá un solo centavo de su nuevo contrato, pues todos el dinero lo donará a los más necesitados.

En entrevista con el programa De Una de Radio La Red de Argentina, Carlitos reveló que permanecerá medio año con el club Xeneize y donará su sueldo para los más necesitados a causa de la pandemia del coronavirus.

🎙️ ¡Confirmado, hay Tevez en Boca por seis meses más! El capitán Xeneize rompió el silencio en #DeUna y aseguró que seguirá en el club hasta dicembre. ¡Reviví todos los títulos que dejó en diálogo con @gustavohlopez y equipo ! 👉 https://t.co/Kp97V6Av1Q pic.twitter.com/IWfUkfXQJ0 — Radio La Red AM 910 (en 🏡) (@radiolared) June 26, 2020

“Lo que cobre del próximo contrato lo voy a donar para la gente que necesita la vacuna, las ollas populares. Yo no quiero ver nada de plata, quiero que vaya a un destino. Lo voy a donar a una entidad sin fines de lucro. Con mi familia decidimos donar todo el contrato que me está ofreciendo Boca y después ver cómo estoy, cómo me siento y me parece bien para Boca, bien para mí, y le hacemos un bien a la gente en este momento que estamos pasando. Tengo ganas de seguir, quiero otra chance más de jugar la Libertadores”, declaró Tévez.

Carlos Tévez debutó en 2001 con el Boca Juniors y tras jugar en importantes equipos del globo como Manchester United, Manchester City y Juventus, el apache volvió con los xeneizes para retirarse, pero parece que aún le quedan varios meses de carrera al crack argentino.