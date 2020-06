Horóscopo: Qué dice tu signo del zodiaco para hoy y el fin de semana del 27 al 28 de junio

El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos

Ascendente en Aries

Para vos este sábado hay un cambio energético importante: después de dos años, Marte (regente del ascendente en Aries) ingresa en Aries y empieza a sentirse una vibración luchadora, anhelante y activa en tu día a día. Este tránsito durará seis meses y actualizará otras temáticas y zonas de tu carta natal. Para este momento la recomendación es más recepción y menos reacción. Tip: la furia es tuya, no la descargues burdamente.

Ascendente en Tauro

Venus, tu regente, retomó su marcha directa por Géminis (signo de aire, mental) y con este cambio de dirección muchas de tus preguntas vinculares empiezan a responderse lentamente. No busques exteriorizar todo lo que te pasa contándolo, pero sí ampliar el radar del registro interno. Lo más importante es que vos escuches tus respuestas.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su marcha retrógrada por Cáncer (signo de agua, emocional) en la zona de tu carta natal asociada a tus recursos y valores. Este movimiento pone en juego qué tipo de comunicación priorizas en tu día a día y cuál necesitas revisar y darle mayor lugar para atender temáticas afectivas. Esto dialoga con el recorrido de Venus (planeta de las relaciones de complemento) en tránsito por tu signo: ¿cómo vienen las charlas de pareja?

Ascendente en Cáncer

Ahora sí: empezó la temporada canceriana con toda y posiblemente tus emociones y nostalgias estén a flor de piel. Entrégate: busca alguna música amable que pueda acompañar esos sentimientos. Por otro lado, el Sol (fuente de energía del zodiaco) recorriendo tu signo también trae una interesante vibración de vitalidad y ganas de accionar. Tip: expresar lo que te pasa es una forma de decir quién eres.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) empezó su recorrido por Cáncer (signo de agua, emocional) en la zona de tu carta natal asociada a los finales en donde se manifestó el eclipse solar la semana pasada . Para vos ese eclipse todavía está actuando en capas subterráneas y generando movimientos sobre temas pasados que requieren ser atendidos. No apures el proceso, pero sí es bueno saber que toca un período de introspección. Tip: es una preparación para después emerger más radiante.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su marcha retrógrada por Cáncer (signo de agua, emocional) y pone foco en qué formas de comunicación afectiva estás usando. Por otro lado, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodiaco) estará transitando por Virgo y en conexión matemática con Neptuno. Esta configuración activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con preguntas por el cuidado y la protección. Tip: no pierdas la perspectiva de la escena completa. El detalle es importante, pero que el árbol no te tape el bosque.

Ascendente en Libra

Venus, tu regente, retomó su marcha directa por Géminis (signo de aire, mental) y con este cambio de dirección muchas de tus preguntas vinculares empiezan a responderse lentamente. Por otro lado, el tránsito del Sol (fuente de energía del zodiaco) por Cáncer ilumina la zona más alta de tu carta natal con vitalidad y energía renovada en el ámbito profesional. A su vez, el sábado, Marte (planeta de la acción) ingresa en Aries, tu eje complementario. Este tránsito durará seis meses y trae una propuesta de valor y avance en la pareja. Tip: el deseo y las respuestas son tuyas.

Ascendente en Escorpio

Plutón, tu regente, continúa su marcha retrógrada por los últimos grados de Capricornio y conecta matemáticamente en una nueva conjunción con Júpiter (planeta de la expansión) en ese signo. Es una combinación potente y profunda, difícil de caracterizar pero que posiblemente ya la estés sintiendo: hay límites que insisten, objetivos que piden mejor definición. La recomendación es conectar con la confianza y con la perspectiva a largo plazo. Tip: que no te ganen la compulsión ni la ansiedad.

Ascendente en Sagitario

Júpiter, tu regente, continúa su marcha retrógrada por los últimos grados de Capricornio y conecta matemáticamente en una nueva conjunción con Plutón (planeta de la transformación) en ese signo. Es una combinación potente y producto de un tránsito largo y lento que trae una propuesta a largo plazo: una reformulación profunda en cómo abordas tu profesión, tu trabajo y la relación con tu vocación. Tip: confía en el proceso.

Ascendente en Capricornio

La temporada canceriana es ideal para que le hagas lugar a tus emociones y sentimientos más profundos. Posiblemente algo de esto ya esté pasando después del eclipse solar del fin de semana pasado que activó la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Además, Mercurio (planeta de la comunicación) también está allí trayendo noticias sobre las formas de cuidado y comunicación que necesitas poner en juego en ese ámbito. Por otro lado, Saturno (tu regente) vuelve a tu signo. Tip: esto recién empieza, no te juzgues si estás menos productivo.

Ascendente en Acuario

Saturno (planeta asociado al trabajo, la responsabilidad y el compromiso) en su marcha directa vuelve a entrar en Capricornio (signo de tierra, concreto) y se despide de Acuario hasta diciembre. En términos energéticos esto no trae escena inmediata pero sí puede darse un cambio de vibración y menor pesadumbre para vos. De todos modos cabe aclarar que esto no significa que las temáticas sobre tu trabajo y profesión dejen de estar vigentes. Más bien se trata de un cambio de énfasis. Tip: no dejes de anotar tus ideas por más alocadas que te suenen.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno, tu regente, continúa su retrogradación y propone un momento de repliegue y revisión para tus emociones subterráneas, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodiaco) transitará por Virgo, tu eje complementario, y pone en escena preguntas alrededor de la protección y el cuidado en el ámbito de la pareja. Tip: no todos necesitamos lo mismo para sentirnos seguros, es clave partir de esa base.

Por: Vera Picabea