La Administración Trump pide a la Corte Suprema que invalide Obamacare

Con el país sufriendo los estragos de una pandemia de alcance global y con las elecciones presidenciales a solo unos meses de distancia, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema el jueves que invalide la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), la histórica ley de atención médica que permitió a millones de estadounidenses obtener cobertura de salud y que sigue vigente a pesar de que tiene un desafío legal pendiente, reportó CNN.

En una presentación a altas horas de la noche, el Procurador General Noel Francisco dijo que una vez que se invalida el mandato de cobertura individual de la ley y dos de sus disposiciones clave, “no se debe permitir que el resto de ACA permanezca vigente”.

Los jueces escucharán argumentos sobre el caso en algún momento del próximo período, aunque no está claro si esto ocurrirá antes de las elecciones de noviembre.

La disputa emprendida contra Obamacare por la Administración Trump asegura otro cambio importante en el panorama político durante la temporada electoral en un tema que ha dominado la política estadounidense durante la última década. Esta será la tercera vez que el tribunal escuche un desafío importante a la ley.

El caso enfrenta a una coalición de fiscales generales demócratas liderados por California y la Cámara de Representantes, que defienden la ley, contra la administración Trump y un grupo de fiscales generales estatales republicanos, liderados por Texas.

La cuestión es si el mandato individual de la ley se convirtió en inconstitucional porque el Congreso redujo la multa por permanecer sin seguro a cero y, de ser así, si eso derrumbaría toda la ley.

En diciembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el mandato individual de tener un seguro de salud era inconstitucional, pero castigó la decisión de que todas las demás disposiciones de la ley podrían retenerse en el tribunal de distrito, que anteriormente había declarado que toda la ley era invalidada.

La administración generalmente se puso del lado de los fiscales generales republicanos, pero recientemente argumentó que toda la ley debería caer, pero que el fallo solo debería aplicarse a los 18 estados que presentaron el desafío.

En la presentación del caso ante el Tribunal Supremo el jueves, Francisco enfatizó: “Nada de lo que hizo el Congreso de 2017 demuestra que hubiera tenido la intención de que el resto de la ACA continuara operando en ausencia de estas tres disposiciones integrales”.

Dijo que “todo el ACA, por lo tanto, debe cumplir con el mandato individual, aunque el alcance de la reparación ingresada en este caso debe limitarse a las disposiciones que se ha demostrado que perjudica a los demandantes”.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi criticó duramente a la administración después de la presentación a altas horas de la noche.

“El presidente Trump y la campaña de los republicanos para eliminar las protecciones y los beneficios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en medio de la crisis del coronavirus es un acto de crueldad insondable”, dijo en un comunicado el jueves.

El jueves temprano, Joe Biden, el presunto candidato presidencial demócrata, arremetió contra el presidente Donald Trump por continuar apoyando la anulación de la ley.

“Hoy, su Administración está presentando un informe ante la Corte Suprema para quitarle la cobertura de atención médica a 23 millones de estadounidenses, incluidos 224,000 habitantes de Wisconsin”, dijo Biden, al comentar sobre la visita de Trump al estado de Badger el jueves. “Todos los estadounidenses merecen la tranquilidad que brinda (tener) acceso a una atención médica asequible y de alta calidad”.

El Fiscal General de California Xavier Becerra defendió la ley en un evento de campaña para Biden el miércoles, diciendo que permitió que millones de estadounidenses obtuvieran cobertura, particularmente afroamericanos, latinos y asiáticos estadounidenses.

Y en la noche del jueves comentó: “En medio de una pandemia, la Administración de Trump lucha por destruir el ACA. Esta noche, ante SCOTUS, mostraron cuán lejos están dispuestos a llegar. Millones de personas confían en el ACA. Nuestra coalición de 20 estados + DC tiene la intención de ganar esto, #ProtectOurCare”.

