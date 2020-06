Newsom dice a un condado de SoCal que cierre de nuevo por el aumento de casos de COVID-19

A medida que los casos de coronavirus continúan aumentando en partes de California, el gobernador Gavin Newsom aconsejó a los líderes en el condado de Imperial que restablezcan la orden de quedarse en casa.

El condado, que se encuentra en la frontera del estado con México, está viendo una tasa de positividad excepcionalmente alta, o sea, la proporción de personas que están siendo evaluadas que arrojan un resultado positivo para COVID-19.

Newsom advirtió que la tasa de positividad promedio de 14 días se acerca al 23% en el Condado Imperial. Como referencia, la tasa de positividad de siete días en California en su conjunto es del 5.7%.

NEW: Yesterday CA conducted over 76k #COVID19 tests.

Positivity rate: 5.7% over 7 days.

That rate in Imperial County, however, is at 23%. Hospitals there are overwhelmed.

So today we’re working with the county to reinstate a stay at home order.

We have to take this seriously.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 26, 2020