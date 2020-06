Al menos 2 muertos y 4 heridos en un tiroteo en un centro de distribución de Walmart en California

Dos personas resultaron muertas y al menos otras cuatro personas con lesiones fueron trasladadas a un hospital el sábado, después de que un hombre ingresó a un centro de distribución de Walmart en Red Bluff, chocó un carro y y comenzó a disparar contra las personas.

Algunas personas reportaron haber escuchado entre 50 a 60 disparos.

Las dos personas fallecidas y los cuatro heridos fueron llevados al Hospital Comunitario St. Elizabeth en Red Bluff, dijo una portavoz del hospital.

Red Bluff es la ciudad cabecera del condado de Tehama y está a unas 120 millas al norte de Sacramento.

One employee said the shooting just went on and on after someone rammed a vehicle into the Walmart Distribution Center in Red Bluff. pic.twitter.com/e3vp4uvdHd

