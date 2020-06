“Me exalté un poquito”: Renato Ibarra narró lo que pasó la noche del altercado con Lucely Chalá y lo que vivió en la cárcel

El ecuatoriano se disculpó con las mujeres y su expareja

A casi cuatro meses del escándalo de violencia familiar que vivió el jugador ecuatoriano Renato Ibarra, el futbolista rompió el silencio y habló de lo que ocurrió aquella noche de la presunta agresión a su expareja Lucely Chalá, al tiempo en el que ha pedido una segunda oportunidad para seguir jugando en el América.

En entrevista con John Suttcliffe de ESPN, Ibarra aseguró que no agredió a su exmujer.

“Primero que todo pedirles disculpas por lo que pasó esa noche a todas las mujeres, a Lucely, al público en general y la afición del América. Tuvimos una discusión verbal que no pasó a una agresión física, como se ha dicho en los medios. Solo fue una discusión que se salió de control, pero no hubo agresión de mi parte“, confesó.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨 Renato Ibarra da la cara y manda este mensaje pidiendo disculpas y una segunda oportunidad por lo ocurrido hace unos meses con su esposa. 🗣🇪🇨 “Voy a trabajar y pedir ayuda para mejorar como persona” 👤 pic.twitter.com/jHTV9zDhz5 — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) June 26, 2020

Renato aceptó que las cosas salieron de control y que se excedió en los insultos, pero reiteró que no golpeó a Chalá.

“Tuvimos una discusión fuerte, había familiares míos y de Lucely, como ya lo vieron en los videos, me exalté un poquito, sé que cometí muchos errores, que mi actitud debería ser diferente, cometí muchos errores esa noche en excederme con los insultos y con la discusión y todo se salió de control”, apuntó

El jugador comentó que la discusión duró muy poco y que un gran número de patrullas y policías llegaron a su domicilio, situación que le sorprendió.

“La discusión no duró más de cuatro o cinco minutos, llegaron de la nada, después de una llamada de la hermana de Lucely, llegaron como 12 o 15 patrullas y me sorprendió mucho eso. Yo ya estaba en mi habitación y Lucely salió con sus hermanas. Luego de esto ingresaron como ocho o nueve oficiales a sacarme de la casa, me pidieron explicaciones, yo les dije que hubo una discusión fuerte pero no una agresión a Lucely” apuntó.

Posteriormente, Sutcliffe le preguntó acerca de las acusaciones de su expareja en las que apuntaba que el futbolista le había jalado el cabello y empujado contra la pared, además de pedirle a sus hermanos que la golpearan.

“De esa declaración, no tengo alguna explicación porque Lucely dijo esto. Porque como se ve en los videos, la familia ya estaba ahí y fueron los que empezaron la discusión. Como te digo, nunca hubo agresión“, declaró.

Asismismo, Ibarra habló de lo que vivió en la cárcel, asegurando que fueron días muy malos.

“La verdad no hubiera querido vivir nada de esto, sé que cometí errores que me llevaron a todo esto. Fueron días súper difíciles. La primera semana pasé llorando como un niño. Fui acompañado en este caso por mis hermanos, mi cuñado hizo que estuviera más tranquilo. Si hubiera estado solo hubiera sido más difícil. Fue una experiencia muy mala”, agregó el jugador.