Solo 4 goles de tiro libre le han clavado a Ter Stegen y el de Iago Aspas podría ser el mejor

El arquero alemán del FC Barcelona Marc Andre Ter Stegen es una de las grandes figuras del equipo culé y de la liga española, una garantía bajo los tres palos y más cuando se trata de tiros libres.

Pero el día de hoy sucumbió ante Iago Aspas, el genial capitán del Celta que se ha ensañado con los catalanes y les ha anotado 7 goles en 11 partidos, incluida esta joya con la que pudo arrebatarles definitivamente el campeonato.

¿Colabora en el gol Antoine Griezmann?

#IagoAspas ties it up with a stunning goal 🔥🤩🔝 Huge goal for #Celta in the final minutes of the game 💥⚽️

2️⃣-2️⃣#CeltaBarça pic.twitter.com/rjKsv4eX3u

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 27, 2020