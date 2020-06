Despiden a hombre blanco que impidió a latino ingresar a su propio complejo de departamentos

VIDEO: El agresor fue calificado de "racista" en su empresa

William “Hank” Beasley y su novia bloquearon el paso con su camioneta a Michael Barajas, graduado de UC-Berkeley de 28 años, para que ingresara al complejo de departamentos donde vive en SOMA Residences, en San Francisco.

Un video grabado por uno de los afectados muestra el momento en que el sujeto bloquea el acceso al estacionamiento y agrede a otro hombre que defendió al hispano de origen mexicano.

Tras el incidente que se volvió viral en redes sociales, el atacante fue despedido de su trabajo de tecnología en Apex System, empresa que publicó la decisión en Twitter.

“Hemos concluido nuestra revisión interna del incidente con uno de nuestros empleados. Hemos decidido despedir al empleado en forma inmediata. No toleraremos violencia o comportamiento racista o de cualquier tipo en Apex Systems“, indicó la empresa.

We have concluded our internal review of the incident with one of our internal employees. We have made the decision to terminate the employee, effective immediately. We will not tolerate violent or racist behavior of any kind at Apex Systems. — Apex Systems (@ApexSystems) June 25, 2020

Barajas contó que ese día volvía a su departamento en SOMA Residences después de salir a comprar fruta, pero cuando usó su control remoto para abrir la puerta del garaje la camioneta blanca se detuvo delante de él y le impidió avanzar.

Beasley supuestamente se refirió a Barajas como un “criminal” al que no podían permitir entrar.

“Hoy una pareja blanca de Florida no me dejó entrar a mi complejo y me dijo que no dejaría entrar a un delincuente en su complejo, ya que necesitaba protegerlo”, escribió Barajas en Instagram.

This happened last night in San Francisco. Disappointing to see this sort of stuff in our own backyard. These young gentlemen were trying to get home, when they were accused of not living in a complex in the SOMA area. William and Ellie are their names. #RT #BrownLivesMatter #BLM pic.twitter.com/Yxvq8NqMAO — LESG (@LESGOfficial) June 24, 2020

Barajas le dijo a ABC 7 que iba vestido de de negro que mostraba sus tatuajes en ese momento, por lo que cree que cuando Beasley lo vio simplemente decidió que era una amenaza, debido a su apariencia.