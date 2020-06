Taquería de Los Ángeles cierra porque clientes se niegan a llevar cubrebocas y acosan a empleados

Una taquería cerró sus dos restaurantes en el condado de Los Ángeles debido al maltrato a sus empleados por parte de los clientes.

Hugo’s Tacos anunció el domingo que cerró sus restaurantes de Atwater Village y Studio City debido a que sus empleados vienen siendo acosados por clientes que se resisten a usar cubrebocas para prevenir contagios de coronavirus mientras ordenan su comida o esperan en la línea.

“Nuestro equipo ha sido acosado, le han arrojado objetos y líquidos”, dijo el restaurante en un comunicado. “Nuestros puestos de tacos están cansados de los constantes conflictos con clientes que no quieren usar cubrebocas”.

Both our Hugo’s Tacos locations are now closed temporarily. We look forward to reopening again soon when it’s safe! pic.twitter.com/DM3ZHOgpZV

— Hugo's Tacos (@hugostacos) June 28, 2020