VIDEO: Brutal asalto a repartidor de comida en Brooklyn

La Policía de Nueva York busca a tres sujetos que asaltaron brutalmente a un repartidor de comida en Brooklyn y le robaron su bicicleta.

El video muestra el asalto ocurrido la medianoche del jueves 18 de junio, aunque las imágenes fueron publicadas este fin de semana.

“Se busca por robo: ¿Reconoces a estos tipos?”, escribió NYPD en su cuenta oficial sobre los hechos ocurridos en 2727 de la Avenida Surf.

El repartidor intentó defenderse y evitar el robo, pero los sujetos se le lanzaron encima y prefirió huir.

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know these guys? On 6/18/20 at approx 12:05 AM, in front of 2727 Surf Ave in Brooklyn, the suspects assaulted a food delivery worker, then took his bicycle and food. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0pSaF4Z260

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 26, 2020