“Fue un error”: Luis Pérez se arrepiente de haber dejado al Monterrey para ir a las Chivas

Luis Pérez no pudo anotar un solo gol con Guadalajara

El exfutbolista mexicano Luis Pérez se convirtió en uno de los fichajes “bomba” de Chivas en 2012, pues cuando atravesaba su mejor momento como profesional, decidió dejar Monterrey para aceptar la propuesta del Rebaño.

A ocho años de su llegada al Guadalajara, Pérez habló de su aventura con los rojiblancos y dijo que se arrepiente de haber tomado esa decisión.

“Fue una decisión errónea, no me pude adaptar correctamente, luego sufrí varias lesiones. Son cuestiones que reflexionas ya que estás retirado y no en el momento. Me quedó la sensación de que pude haber hecho algo más”, dijo en entrevista para RG La Deportiva.

"Yo siento una deuda con la institución (Chivas) porque quisiera haber hecho mejor las cosas y desgraciadamente no fue así"-Luis Pérez

El paso de “Lucho” con el cuadro tapatío fue con más pena que gloria, pues solo jugó 27 partidos, en los que no marcó un solo gol. Luego, su carrera se fue en picada, pues no volvió a retomar el nivel que tuvo con Rayados, y antes de regresar con el club regiomontano, pasó por Querétaro y Jaguares de Chiapas.