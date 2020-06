VIDEO: Dustin Poirier de UFC ganó un combate épico, pero tuvo que salir en ambulancia y mandó un mensaje

Dan Hooker y Dustin Poirier protagonizaron un combate encarnizado en UFC el fin de semana pasado, uno memorable, ya que durante 5 rounds se dieron con todo; tanto así que el vencedor tuvo que ser trasladado al hospital.

48-47

48-47

48-46

Dustin Poirier gets the W after and incredible fight with Dan Hooker.

Unforgettable. Fight of the Year. #UFCVegas4 pic.twitter.com/jupr0beZff

