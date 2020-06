Abraham Mateo dice estar enamorado, pero recuerda un momento de fan junto a Jennifer López

Él canta "Tiempo Pa’ Olvidar" junto a Becky G, pero aún recuerda lo nervioso que se puso cuando tuvo frente a sí a nada más y nada menos que Jennifer López, con quien cantó "Se acabó el amor"

Aunque Abraham Mateo le canta al desamor junto con Becky G en su último sencillo “Tiempo Pa’ Olvidar”, disponible en las plataformas digitales, en la vida real, el cantante confiesa en exclusiva que está enamorado. Y recuerda su “momento fanático” con Jennifer López.

En “Tiempo Pa’ Olvidar” sufres por una infidelidad, ¿fue algo que viviste?

No, no, en verdad no. Yo cuando compongo canciones no es que yo haya vivido esa historia en la vida real.

¿Y en la vida real tienes pareja?

Algo hay por ahí, algo hay interesante por ahí, nada que se pueda confirmar por ahora, pero estoy ahí bastante pillado. No lo he dicho nunca en una entrevista, pero sí, sí, ahora mismo estoy enamorado, ¡Estoy enamorado!

Sí, Jennifer López me puso muy nervioso, de verdad. El tener una canción con ella (“Se Acabó el Amor” con Yandel en el 2018), yo creo que ha sido el sentimiento más fuerte de fan que he podido tener, el tenerla al lado y decir “era mi amor platónico cuando era pequeño” y el hecho de grabar con ella, con tan solo 19 años, fue una cosa que a mí me marcó para toda la vida. Me voy a la tumba con eso.

Quizá ella notó que yo estaba un poquito más nervioso de lo normal, que es que bueno, al final tener a Jennifer Lopez al lado no es fácil, e igualmente ella como que sacó una especie de instinto maternal conmigo y fue lo que me hizo sentirme súper cómodo y me dio muy buenos consejos: “Que siempre le hiciera caso a las personas que quieren lo mejor para mí, como mis padres por ejemplo, y que no me dejara llevar por las tentaciones malas de esta industria, y que siguiera siempre enfocado en mi música; la verdad es que me hizo sentir muy bien”.