Cómo comprar una garantía extendida para tu automóvil

Una de las principales características que se busca a la hora de comprar un vehículo nuevo o usado es la confiabilidad. El consejo de Consumer Reports es simple: Comprar el automóvil más confiable que uno se pueda permitir para evitar tener que pagar reparaciones costosas en el futuro. Aun así, habrá personas que deseen más protección de la que puede brindar una reputación de confiabilidad.

Ahí es donde entran en juego las garantías extendidas, también conocidas como contratos de servicios para vehículos. Estos contratos son muy similares a los seguros de salud y pueden brindar a los consumidores la tranquilidad de establecer un costo fijo para el mantenimiento y las reparaciones. Pero antes de salir y comprar una garantía extendida, ten en cuenta que pueden costar más de lo que valen, si es que valen la pena. Las garantías extendidas generan dinero para quienes las venden.

“En general, las garantías extendidas son un mal negocio”, dice Jack Gillis, director ejecutivo de la Federación de Consumidores de América. “En primer lugar, no son garantías y no ofrecen la misma protección legal que una garantía. Son contratos de servicio, o mejor dicho, planes de seguros sobrevalorados”.

A través de las encuestas a los miembros, Consumer Reports ha visto que a lo largo del tiempo, la mayoría de los compradores nunca usaron las garantías después de comprarlas, y los que lo hicieron pagaron más por estos planes de lo que obtuvieron en beneficios. Considerando que es un negocio con fines de lucro, esto no es sorprendente. A pesar de no recuperar la inversión, muchos clientes quedaron satisfechos con su decisión de adquirir una protección contra reparaciones inesperadas y costosas.

“Las garantías extendidas siguen siendo un gran desafío para los consumidores”, dice Chuck Bell, director de programas de la División de Defensa al Consumidor de CR. “Determinar si un plan tiene un precio justo o un buen valor es difícil porque son acuerdos legales complicados. Los distribuidores también pueden cobrar márgenes elevados sobre los contratos, a diferentes tarifas para diferentes clientes. Es probable que la mayoría de los consumidores estén mejor si asumen el riesgo financiero ellos mismos”.

Este es el desafío principal para los consumidores: ¿Valdrá la pena adquirir la protección adicional? ¿Y en qué proveedor puedo confiar?

Asimismo, Bell recomendó precaución a la hora de contestar llamadas de ventas telefónicas de compañías que ofrecen garantías extendidas. Hay muchas llamadas automáticas y estafadores.

“Es una situación muy tensa cuando estás sentado en la oficina de finanzas e incentivos del concesionario y te dicen que eres tonto si no gastas entre $20 y $30 por mes en protección adicional”, dice Rory Joyce, jefe de la división de autos de Credit Karma. Pero ese aumento nominal en los pagos mensuales se va acumulando. Gillis dice que muchas garantías extendidas son duplicados de las garantías que otorgan los fabricantes.

“Además, en muchos casos, la letra pequeña impide que uno ejerza los beneficios”, dice.

También hay que considerar la antigüedad del automóvil. “Si estás comprando un automóvil nuevo, no tiene mucho sentido comprar una garantía adicional porque en general, los costos de reparación cuando un vehículo está fuera de garantía son bajos”, dice Joyce.

Aunque en la mayoría de los casos, CR recomienda extrema precaución con respecto a las garantías extendidas, hay situaciones en las que podrían tener sentido, dice Alain Nana-Sinkam, vicepresidente de iniciativas estratégicas de TrueCar.

“Como muchas de estas opciones, depende de tu plan de propiedad y tu ecuación de valor”, dice. En otras palabras, si planeas mantener tu automóvil hasta que las llantas se caigan, tiene mucho más sentido invertir en protección adicional que si cambias de automóvil cada pocos años. Nana-Sinkam dice que cualquier persona interesada en adquirir una garantía extendida debe saber si el plan tiene franquicia y comprender muy bien lo que cubre: Tren motriz, electrónica y, en el caso de automóviles con llantas caras y neumáticos de bajo perfil, cobertura de llantas y neumáticos.

“Es mucho más frecuente que los automóviles se manejen a través de computadoras y cuando esos componentes se rompen, repararlos puede ser costoso”, dice Nana-Sinkam. “Mucha gente no se da cuenta de que los neumáticos pinchados no se pueden parchar como los de la vieja escuela y son extremadamente caros. Por lo tanto, un paquete de llantas y neumáticos que cubra los incidentes de la carretera, podría ser una buena opción”.

Credit Karma dice que si bien las garantías extendidas pueden brindar tranquilidad con respecto a problemas potencialmente costosos, hay una serie de cuestiones para tener en cuenta. En primer lugar, si la cobertura está incluida dentro del préstamo del automóvil, el costo conlleva intereses. Además, a menudo los planes no cubren todo; por eso es importante saber lo que cubre el seguro para evitar sorpresas desafortunadas. Asimismo, hay que verificar el contrato para ver las limitaciones sobre dónde se puede reparar el vehículo y las cláusulas de depreciación que pueden reducir el monto pagado por las reparaciones en función del millaje del vehículo. Hay que saber quién tiene la responsabilidad de reclamar el pago. Si compras tu póliza en un concesionario o agencia que cierra, la póliza ya no cubrirá las reparaciones que pagaste por adelantado a través de las primas.

De acuerdo con Credit Karma y la Federación de Consumidores, el mejor enfoque para ahorrar dinero con respecto a la planificación de reparaciones de automóviles es realizar pagos a un fondo de emergencia. De esa forma, si no necesitas el dinero para reparaciones, puedes destinarlo a la compra de tu próximo automóvil, dice Gillis. Pero como señala Joyce, eso no funciona para todos.

“Depende de quién es el consumidor”, dice. “Si quieren tranquilidad y no son tan organizados, obtener una garantía extendida podría ser una buena idea. Hay otras personas que pueden ahorrar dinero al considerar una opción más práctica y reservar dinero para reparaciones”.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.