Con secretismo ya comenzaron los fuegos artificiales de Macy’s por el 4 de julio; los ilegales siguen

Mientras hace semanas la ciudad ha vivido un despliegue ilegal de fuegos artificiales, el festejo oficial de Macy’s por el Día de la Independencia ha optado por el secretismo para evitar congestionamientos que pongan riesgos a la distancia social.

Anoche se vivió en Long Island City (Queens) la primera jornada de cinco minutos de despliegue pirotécnico que se repetirá cada noche, hasta el viernes, en distintos puntos aún no anunciados de la ciudad. La hora exacta tampoco ha sido precisada, sólo que será entre 9 y 10 p.m., acotó New York Post.

Será la antesala de un gran cierre el sábado 4 de julio. Ese día sí habrá un show más tradicional, con artistas musicales, y será transmitido por NBC desde las 8 p.m., bajo el título “Macy’s Fireworks-Reimagined”.

“Se alienta a los espectadores a continuar siguiendo las medidas de seguridad y distanciamiento social”, dijo ayer en Twitter la administración de emergencias de Nueva York.

“Cada espectáculo es breve y terminará antes de que los residentes puedan reunirse”, adelentó en un comunicado Macy’s, cuya tienda insignia de la calle 34 en Manhattan fue saqueada en medio de los disturbios sociales qyue sufrió la ciudad a principios de este mes.

El elemento sorpresa ha generado algunas críticas de ciudadanos y políticos, quienes recordaron que la ciudad ha sido invadida por espectáculos de fuegos artificiales ilegales durante aproximadamente un mes.

“Mis electores están extremadamente preocupados por los fuegos artificiales de Macy’s”, criticó en Twitter la presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer.

“Ya hay espectáculos de fuegos artificiales sorpresa en nuestros vecindarios, para angustia de las personas (…) Tener un espectáculo de fuegos artificiales sorpresa viajando por 6 días en medio de una crisis presupuestaria no tiene sentido“, agregó.

En las últimas semanas NYC ha estado viviendo una serie de explosiones de fuegos artificiales ilegales que algunos dicen es en protesta por la larga cuarentena y otros las asocian con las manifestaciones raciales.

