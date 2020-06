Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, están preocupadas por cómo vive su padre actualmente

Maradona fue exhibido la semana pasada aparentemente alcoholizado

Diego Armando Maradona se encuentra en su casa de Bella Vista, en Buenos Aires, a la espera de volver a dirigir los entrenamientos con Gimnasia Esgrima La Plata.

Según el Diario Olé, ‘El Pelusa’ vive con uno de sus amigos y un sobrino. Pero a raíz del video que mostró a Maradona bailando y enseñando el trasero en aparente estado de ebriedad, sus hijas se han preocupado por las condiciones en que vive su padre.

De acuerdo con el abogado Fernando Burlando, que representa a la exesposa de Maradona, el ahora director técnico vive como un preso.

“(Diego) no estaría gozando de la libertad que gozamos todos los ciudadanos en un país. A una persona no solamente colocándosela en un sótano se la priva de la libertad. Cuando no se le permite elegir qué es lo bueno y qué es lo malo, también es una forma de privación de la libertad”, dijo Burlando en el programa de televisión.

Hace unas semanas, la hija menor de ‘El Diez’, Gianinna, también reveló su preocupación en televisión. Y después de que se revelara el video de Maradona bailando no se contuvo en sus redes sociales.

En algún momento te pusiste a pensar quien/como sos para mandar o que te manden un vídeo así TAN privado? No. Seguramente NO. Xq siempre es mejor hablar de las míserias del otro y no asumir las propias! Feliz Miércoles de confinamiento con perfume eternity! ♥️ — Gianinna Maradona (@gianmaradona) June 24, 2020

Por su parte, Dalma Maradona aclaró que ella nunca dijo que su padre estaba preso, sin embargo, explotó por el video publicado hace una semana.

Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso asiq no la cuenten mal porque OTRA VEZ LO EXPONEN! HARTA ES POCO! Sabes las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice!SI LE TIEMBLAN LAS MANOS NO LO SUBAN HIJOS DE PUTA! — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 30, 2020

