Mauricio Ochmann hace borrón y cuenta nueva, se refugia en sus hijas y sale a divertirse junto a su amada Lorenza 

El amor que se tenían Ochmann y Aislinn Derbez se terminó, ella dice quererlo como un hermano; él pidió el divorcio pero le vuelve la sonrisa al rostro cada vez que está al lado de sus hijas

Mauricio Ochmann interpuso la demanda de divorcio, para él y Aislinn Derbez parece que ya no existe reconciliación. La hija de Eugenio Derbez dijo, a meses de su separación, que con el tiempo llegó a ver a su ahora ex como un hermano. “El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos”, dijo la ahora ex de Ochmann.

Se sabe que la relación venía deteriorada desde finales del año 2019 y este 2020 los rumores fueron confirmados por ambas partes.

Dicen que un allegado a la actriz ha revelado que ésta ahora se arrepiente y que ella no quería llegar al punto del divorcio. Lamentablemente por las declaraciones dadas por la propia actriz sobre su actual sentir en relación a su ex, pocos creen esta versión.

Ahora el actor y productor de cine se ve más relajado y siempre sonriente, sobre todo cuando está con sus hijas, que son las únicas mujeres de su vida, en la actualidad.

Hace unos días Mauricio Ochmann se fue de paseo con la mayor, Lorenza. Más de 400 mil personas le dieron amor a esta publicación.

Para el día del padre Ochmann se dejó consentir por este par y compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Toda mi felicidad en una foto 🥰Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mi el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias @lorochmann y #kailani por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad. ❤️#happyfathersday #felizdiadelpadre”.

La nueva soltería del actor, por otra parte, ha hecho que muchas de sus fans se “alebresten” sobre todo cuando éste aparece sin camisa y bailando en Tik Tok.