Mujer confiesa su rutina para parecerse a Kim Kardashian

Una fan de Kim Kardashian ha revelado que pasa seis horas al día transformándose en su celebridad favorita.

Jennifer Ward, de 28 años, de Los Ángeles, pasa hasta cuatro horas perfeccionando su cabello y maquillaje, y otras dos horas en el gimnasio. Gracias a esta rutina, afirma que la persiguen constantemente fanáticos de Kim que las confunden.

Since @KimKardashian isn’t on TikTok yet, I’ve taken on the role of her 😏

Follow me on TikTok:https://t.co/Rzkhmz2v5N#tiktok #KimKardashian #viral #kuwtk #keepingupwiththekardashians pic.twitter.com/TxlfjZfAV5

