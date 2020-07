Juez anula regla de Trump que exigía solicitar asilo en otro país antes de buscar refugio en EE.UU.

Un juez federal anuló la noche del martes la regla impuesta hace un año por el presidente Donald Trump que exigía a los refugiados solicitar asilo en otro país antes de hacerlo en Estados Unidos.

El fallo judicial en contra la política antiinmigrante del actual gobierno lo emitió un juez que el propio presidente Trump nominó en el 2017 para ocupar el cargo en el Tribunal de Distrito en Washington DC.

Se trata del juez Timothy J. Kelly, quien dictaminó a favor de los solicitantes de asilo que a través de organizaciones defensoras de los inmigrantes interpusieron una demanda por la llamada “regla de asilo en tercer país”.

Dicha regla estaba diseñada para bloquear a los solicitantes de asilo, principalmente de Centroamérica, que llegaron en caravana a la frontera de México y Estados Unidos en calidad de refugiados.

El juez Kelly coincidió con los argumentos de la demanda que señalan que la medida viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que permite que cualquier persona que llegue a Estados Unidos solicite asilo, con algunas excepciones, como quienes cuentan con antecedentes penales.

También recalcó que la administración de Trump no cumplió con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos (APA), la cual rige el proceso que las agencias federales deben seguir al desarrollar y emitir nuevas regulaciones, incluyendo la publicación de avisos anticipados de cambios a las reglas y ofrecer la oportunidad de que el publico haga comentarios a la propuesta.

El juez Kelly explicó que hay circunstancias que permiten a los tribunales conceder juicios de opinion al Ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional, pero que el no cumplir con APA es algo en lo que no pueden estar de acuerdo.

Este fallo representa un nuevo descalabro judicial para el presidente Trump luego de que la Corte Suprema fallara también en su contra cuando el pasado 18 de junio bloqueó su plan de eliminar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La regla de asilo en tercer país prácticamente cierra las puertas a los refugiados que huyen de la violencia y la miseria en Centroamérica al ser obligados a solicitar primero asilo en México antes de presentar su petición ante las autoridades fronterizas de Estados Unidos, de acuerdo con especialistas en derecho internacional.

A través de Twitter defensores de los derechos civiles aplaudieron la decisión del juez Kelly que invalida la prohibición de asilo de Trump en la frontera y que calificaron como “una victoria fantástica”.

!! Judge Timothy Kelly, a Trump appointee to the District of DC, vacates the July 2019 asylum transit ban in its entirety as a violation of the APA, and denies a stay!

A fantastic victory. https://t.co/AIBlEclpuD https://t.co/QYAAbanBrn pic.twitter.com/NoAGW6xrvR

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) July 1, 2020