Locura vial: Conductor muere tras choque con latino que huía de un robo y se escondió en túnel del Metro de Nueva York

“Fue como una escena de una película”, resumió a ABC News el testigo Dallas Edwards sobre la múltiple tragedia vial sucedida ayer.

Román Peña fue detenido como sospechoso de huir con un camión robado y dejar un rastro de destrucción a través de Queens y Brooklyn, chocando contra más de una docena de autos y causando la muerte de otro conductor hispano, dijo la policía.

La víctima fue identificada como Hamlet Cruz Gómez, de 25 años, residente de Brooklyn, quien fue declarado muerto en Hospital Elmhurst.

Alrededor de la 1 p.m., Peña (37) robó un vehículo en el vecindario de Richmond Hill en Queens, dijeron fuentes policiales.

Mientras conducía el camión, se estrelló contra un vehículo en la intersección de Metropolitan Avenue y Rentar Plaza. Luego se vio a Peña en un video de vigilancia cuando pasaba una luz roja y desgarró un SUV negro que intentaba girar a la izquierda.

Siguió conduciendo a Brooklyn, donde se supone que chocó otro auto en Williamsburg.

En algún momento, Peña regresó a Queens y golpeó 12 vehículos más, incluidos algunos en Middle Village, donde abandonó el camión robado y huyó a pie hacia una estación de la línea M del Metro.

Un testigo cuyo automóvil había sido golpeado por Peña lo vio salir del camión con un destornillador y una llave inglesa de alta resistencia en cada mano.

Los oficiales le cortaron la electricidad al Metro y luego lo persiguieron hasta el túnel, donde fue arrestado.

Peña fue acusado de homicidio, asalto, hurto mayor, huir de la escena de un accidente y peligro imprudente. Además tiene dos arrestos previos, por hurto y robo en 2018 y 2019, destacó NBC News.

