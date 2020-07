¿Los niños volverán a las escuelas este otoño? Academia de pediatras lo recomienda encarecidamente

Además del coronavirus, niños y familias se enfrentan a otros riesgos, tal y como revela el informe de la organización

La Academia estadounidense de pediatras (AAP, por sus siglas en inglés) lanzó esta semana una guía en la que recomienda encarecidamente que, a partir de este otoño, los alumnos estén “físicamente presentes en la escuela“ siempre que sea posible.

El anuncio llega en un momento en el que las autoridades educativas y sanitarias estudian en todo el país si abrir las escuelas y, en su caso, cómo hacerlo. La organización pediátrica cree que tiene mucho más beneficios mandar a los niños a las aulas que retenerlos en casa.

Esta consideración va en línea de estudios que muestran que las clases en remoto ha retrasado meses el aprendizaje de los estudiantes y ha profundizado las disparidades raciales y económicas, algo que ha afectado especialmente a los niños hispanos.

“El coronavirus no es el único riesgo que los niños y las familias enfrentan ahora mismo“, dice Dana Goldstein, una reportera nacional de educación de The New York Times. Como madre, a Goldstein le entusiasma que su hijo vuelva a la escuela “si se siguen las medidas de protección adecuadas”.

El grupo advierte que en casa los menores están más expuestos a desarrollar problemas de salud mental y tienen menos acceso a las actividades físicas, la socialización y los programas de alimentación. Además, la distancia dificulta que los profesores puedan identificar señales de maltrato en casa.

A pesar de que la red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda seis pies de separación entre pupitres, AAP considera que tres pies es suficiente siempre y cuando los alumnos mantengan la cara cubierta y se laven las manos con frecuencia. En este sentido, los estudios científicos más recientes apuntan que es raro que un niño enferme de gravedad y que tienen menos probabilidades de infectar a otros.

“Habrá casos de Covid-19 en las escuelas, incluso donde hagan sus mejores esfuerzos”, dijo al Times el doctor Sean O’Leary, pediatra especialista en enfermedades infecciosas que participó en la redacción de la guía de AAP. “Pero tenemos que equilibrar eso con la salud general de los niños“, añadió.