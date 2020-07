Marco Fabián está sin equipo y desea volver a Chivas

View this post on Instagram

Hoy les quiero compartir un cambio en mi carrera. Como todos ya sabemos, la industria en general lamentablemente se vio afectada por el covid 19 y el fútbol también fue parte de esto. La etapa de mi vida en al Saad se termina. Quiero agradecer a todo el cuerpo técnico que forma este increíble plantilla, en la cual me hicieron sentír como en casa. Trabajar al lado de @xavi que se gana toda mi admiración y respeto, por ser un entrenador que transmite a sus jugadores esa experiencia y entrega en el campo que siempre lo caracterizó, siendo una leyenda en este medio. Fue un honor formar parte. Gracias a esta bonita ciudad y su gente, su cultura, aprendí mucho estando aquí. Espero el siguiente reto emocionado! Ya les daré información, como siempre lo he manejado, no crean rumores hasta que yo se los comunique. Gracias a todos por ser parte de mi camino! Today I want to share with you all a change in my career. As we all know, the industry in general has unfortunately been affected because of COVID 19 and football has been apart of it as well. My time at Saad has come to an end. I want to thank the entire technical group that forms this incredible team, who has made me feel at home. To work with @xavi , who I have gained so much respect and admiration for, for being a coach who transmits to his team such experience that carries onto the field. He has always characterized what it means to be a legend in this game. It was an honor to be apart of this community. Thank you to this beautiful city, this people, and this culture. I learned so much being here. I am excited to face the next chapter! I will give you all information, just as I have always handled it, do not create rumors until I communicate them. Thank you everyone for being a part of my journey! 🙌🏻⚽️