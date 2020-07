Por qué pedimos desfinanciar agencias policiacas

La policía mata a un promedio de 1,000 personas por año. El número de policías enjuiciados es una cifra mínima, y el número de sentenciados es mucho menor. A pesar que sabemos que existen estos incidentes, aún no existe una manera oficial de documentar y denunciar estos casos. La mayoría de estos asesinatos han sido en contra de Latinos y afrodescendientes no armados, y aún no hay un sistema de justicia que nos proteja en contra de estos actos. La policía es respaldada con casi una impunidad absoluta.

La ciudad de Los Angeles asigna 1,189 millones de dólares al departamento del LAPD y 3,900 al departamento del Sheriff, no incluyendo al fiscal del distrito ni a agentes de libertad condicional. Los gobiernos locales, el concilio y el alcalde asignan los presupuestos. La policía usa estos presupuestos para arrestar y discriminar a la comunidad afrodescendiente, a latinos y a las comunidades más vulnerables. Los presupuestos de estos departamentos son enormes, mientras nuestras escuelas y comunidades se encuentran desembolsadas. ¿Por qué se dirigen tantos fondos a la policía, si ellos solo responden a problemas de manera superficial y no responden a la raíz de problemas más profundos que enfrenta nuestra sociedad?

Las primeras fuerzas policiales municipales fueron creadas para capturar a esclavos afrodescendientes “fugitivos” que lograron escapar de la esclavitud del sur hacia la libertad de los estados norteños. Más adelante, los departamentos policiales municipales estaban formados por personas contratadas para agredir y brutalizar a trabajadores obreros e inmigrantes que organizaban huelgas con el fin de proteger a los empleadores. La policía nunca fue creada con la intención de protegernos; al contrario, la policía fue creada para violentar y controlar a la comunidad afroamericana, a los nativo americanos, los mexicanos del oeste de Estados Unidos y al mismo tiempo, para proteger a la clase alta y a sus intereses económicos.

Por último, debemos reconocer en detalle cómo la brutalidad policial también impacta a la comunidad latina. En el 2017, casi la mitad de los asesinatos en California a manos de la policía fueron víctimas latinas. Este no es un tema ajeno. El mismo policía que nos detiene y le llama a la migra es el mismo que asesina a George Floyd, Breonna Taylor o a Andrés Guardado en Compton, CA. Es por eso que la solidaridad y la unión realmente serán nuestra fuerza.

Estamos en un momento que definirá a nuestro país por muchos años; debemos desembolsar a los departamentos policiacos e invertir esos fondos en la educación y en la salud pública.