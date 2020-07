Remueven un poste para dar latigazos a las personas en Delaware

Un poste de azotes de ocho pies de altura ha sido retirado del exterior del tribunal del condado de Sussex en Georgetown, Delaware, informó ABC 6.

La División de Asuntos Históricos y Culturales (HCA) del estado informó que el poste se había utilizado para atar y azotar a personas por crímenes hasta 1952, y que los afroamericanos fueron castigados de manera desproporcionada.

El poste fue removido el miércoles tras hora y media de excavación.

