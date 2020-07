Si tienes un ITIN, ya podrías calificar al crédito tributario CalEITC

El gobernador de California incluyó este dinero en su presupuesto estatal; entérate cómo solicitarlo

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó esta semana el nuevo presupuesto estatal que comienza este 1 de julio con un plan de gastos de 202,000 millones de dólares.

El plan busca fortalecer la respuesta a la emergencia, proteger la salud y la seguridad pública, y promover la recuperación económica.

Y para algunos inmigrantes, hay una buena noticia.

Aquellos que presenten sus impuestos con un Número de Identificación Individual de Contribuyente (ITIN) y tienen hijos menores de 6 años, han sido incluidos en el presupuesto del gobernador.

Esto es mediante el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (CalEITC) y el Crédito Tributario para Menores.

“Estoy contenta de la noticia tomando en cuenta el sacrificio que como comunidad inmigrante hacemos y ya estaremos recibiendo un poco de dinero de regreso”, dijo Rosalba, de 41 años de edad.

La residente de San Diego, quien pidió no revelar su apellido, es madre de cuatro incluyendo un niño de 5 años.

Por muchos tiempo, ella ha presentado sus impuestos utilizando su ITIN pero como no tiene un Seguro Social, no califica para el reembolso federal llamado EITC.

Aunque solo estaría pautada para calificar para el CalEITC por un año, dijo que este dinero le ayudará mucho ya que los pocos ahorros que tenía, se le fueron después de que ella y a su esposo fueron descansados de sus empleos por más de dos meses a causa del coronavirus.

“Apenas abrieron [mi trabajo] pero voy uno o dos días”, cuenta Rosalba. “Hemos ido a los bancos de alimentos y solicité Cal Fresh y eso me ayuda en la comida pero sí me preocupan los gastos como la renta y las utilidades”.

¿Qué es este crédito?

El CalEITC es un crédito reembolsable en efectivo para californianos calificados que trabajan y ganan menos de $30,000. El propósito, al igual que el crédito tributario federal, es ayudar a las personas de bajos ingresos.

Unai Montes, portavoz de United Ways of California —una organización que aboga por el CalEITC— dijo que este crédito fue aprobado en el 2015 en California pero solamente para personas con Seguro Social válido.

El CalEITC ofrece un reembolso de $2,982 por persona y el Crédito Tributario para Menores ofrece $1,000 por hogar donde haya un menor de 6 años con Seguro Social válido.

Montes dijo que pese a que esto es un paso adelante a favor de la comunidad inmigrante, continúa siendo pequeño.

Se estima que en 2019, casi 345,000 personas presentaron impuestos con ITIN, según el California Budget Policy Center. No obstante, de esa población los que ganan más de $30,000, no tienen hijos o tienen hijos mayores de 6 años no calificarán.

“California está ofreciendo el CalEITC y el Crédito Tributario para Menores casi al 28% de niños elegibles”, indicó Montes. “Es decir, no más de 66,000 niños menores de 6 años serán beneficiados”.

Sin embargo, los padres de familia que utilizan un número ITIN para presentar sus impuestos sí pueden obtener un crédito tributario federal por sus hijos menores de edad con Seguro Social válido.

Con este crédito federal se puede recibir hasta $2,000 por niño, indicó Montes.

Rosalba dijo que este reembolso sí lo ha recibido por sus hijos en años anteriores.

Cuidado con las estafas

El periodo límite para declarar tus impuestos de 2019 es este 15 de julio de 2020.

Sin embargo, el CalEITC para personas con ITIN no se puede solicitar este año, dijo David Salas, preparador de impuestos de Tax Men PS en el Valle de San Fernando.

Añadió que las personas que calificarán para este crédito deben ser mayores de 18 años con un ITIN y tener dependes menores de 6 años con Seguro Social válido, cuando presenten impuestos de 2020.

Para ser elegible para el CalEITC del 2020, el interesado debe asegurarse que su número ITIN haya llegado antes del 15 de abril de 2021.

Salas indicó que las personas indocumentadas no deben temer el solicitar un número de ITIN, que se puede obtener en oficinas de preparación de impuestos como la suya.

“Cuando se llena la solicitud W-7 [para el ITIN] se pregunta cuándo entró la persona a Estados Unidos y esta es una fecha válida que puede servirle en el futuro para demostrar cuánto tiempo lleva aquí”, explicó.

También indicó que antes de la pandemia, los procesos para el ITIN tardaban casi dos semanas. “Ahora los casos pueden tomar meses”, indicó.