Trump dice que el coronavirus “simplemente desaparecerá”

WASHINGTON – El presidente Donald Trump consideró este miércoles que el coronavirus “simplemente desaparecerá” en algún momento y rechazó ofrecer una estrategia para hacer frente a los repuntes de casos en el sur y oeste del país.

“Creo que estamos haciéndolo muy bien con el coronavirus. Creo que, en algún momento, esto simplemente va a desaparecer. Eso espero”, sostuvo el mandatario en una entrevista con la cadena conservadora Fox.

El periodista que hacía la entrevista a continuación preguntó a Trump si todavía creía que el virus iba a desaparecer, algo que ha dicho anteriormente, y el presidente respondió: “Sí, lo creo”.

La primera vez que Trump hizo declaraciones similares fue en febrero, cuando aseguró que la enfermedad se desvanecería “como un milagro”, y luego en mayo afirmó que el virus “va a desaparecer incluso sin una vacuna”.

Después de los comentarios de Trump en Fox, la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany, respaldó al mandatario y dijo que “el presidente tiene la seguridad de que va a desaparecer, él ha puesto en marcha un equipo revolucionario de primera clase que va a vencer la burocracia y conseguir una vacuna”.

NEW: White House press sec. Kayleigh McEnany says Pres. Trump "is confident" COVID-19 "will disappear." The comment comes as positive cases continue to rise in multiple states across the U.S.

McEnany describes the resurgence of cases as "embers." https://t.co/dUxnciaFqZ pic.twitter.com/k6Wgs0Vzp7

