Trump quiere un segundo cheque de estímulo, pero se opone a los $600 extra de desempleo

"Quiero que el dinero llegue pronto y sin complicaciones", dijo Trump, quien asegura que desea enviar más de $1,200

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dejó claro el miércoles que es su deseo enviar un segundo cheque de estímulo a los hogares del país.

El mandatario dijo a Fox Business Network que apoya una nueva ronda de pagos de estímulo. El primer cheque envió $1,200 a la población que gana menos de $75,000 dólares anuales.

“Lo apoyo, pero lo tenemos que hacer apropiadamente”, dijo Trump. “Y apoyo una cifra mayor a las de los demócratas”.

Trump hizo referencia a las propuestas de congresistas demócratas en las que se barajan ayudas superiores a los $1,200 iniciales.

“Quiero que la gente reciba más dinero para que puedan gastar. Quiero que el dinero llegue pronto y sin complicaciones”, dijo Trump.

El presidente dio a entender que se opone a una extensión del programa que entrega $600 dólares extras cada semana a las personas que reciben beneficios de desempleo. Trump pide a los legisladores que creen estímulos para que la población regrese a trabajar. Otros miembros del partido republican han criticado el bono que está a punto de vencer ya que según ellos desincentiva la búsqueda de empleo.

“Queremos crear un incentivo para trabajar”, dijo Trump. “Ellos [los demócratas] lo quieren complicar. La gente quiere trabajar pero no lo hará si gana más dinero al no hacerlo. No queremos eso”.

Los aumentos de casos de coronavirus en varios estados llevaron a nuevos cierres de negocios lo que retrasará la recuperación de la economía. Demócratas presionan a republicanos para negociar un nuevo paquete de ayuda cuanto antes.