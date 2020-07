Vendedor ambulante de Long Beach pide ayuda para encontrar a las personas que lo atacaron

Este jueves miembros de la comunidad marcharán para alertar a las autoridades y vecinos de este tipo de robos.

Bililfo Fernández, de 51 años, salió el lunes a vender sus elotes en la ciudad de Long Beach sin imaginar que sería el próximo vendedor ambulante atacado en plena luz del día.

“Llevaba poco más de una hora vendiendo cuando llegué a esos apartamentos porque ahí tengo muchos clientes”, contó Fernández. “Y cuando menos me di cuenta, ahí estaban los dos [hombres] al lado mío. Esperaron a que se fueran los demás clientes y me pidieron dos elotes”.

Fernández dijo que sin pensar nada malo comenzó a hacer los elotes, pero cuando estaba a punto de entregárselos uno de ellos sacó una pistola y le dijo que le entregara todo el dinero que tenía.

“Yo no sé porque pero me eché a correr y de ahí comenzaron a golpearme y ya no me acuerdo bien lo que pasó”, dijo Fernández. “Salieron las personas de los apartamentos porque querían ayudarme, pero no pudieron hacer nada”.

Fernández dijo que perdió la conciencia y cuando llegaron los paramédicos y la policía no se acordaba ni del teléfono de su esposa o su hija, los cuales, él naturalmente se los sabe de memoria.

La policía de la ciudad de Long Beach dijo en un comunicado que el robo a mano armada ocurrió el lunes alrededor de las 4:20 de la tarde en la cuadra 1400 de Locust Avenue en Long Beach.

La investigación preliminar reveló que el vendedor ambulante fue golpeado con un arma de fuego, amenazado y robado. Durante el asalto, uno de los sospechosos apuntó el arma de fuego contra las personas que intentaron intervenir.

El LBPD compartió un video que muestra parte del ataque:

Los dos hombres afroamericanos se llevaron unos $100 del vendedor ambulante y su teléfono celular. Se estima que ambos tienen entre 20 a 25 años de edad y huyeron de la escena en un cupé Mercedes-Benz de color beige oscuro.

El vendedor dijo que quedó con dolores de cabeza y mareo; no obstante se rehusó a que los paramédicos se lo llevaran en la ambulancia, tras regresar a su carrito de ventas y llevarlo a su casa le pidió a su hija que fueran al hospital.

“Ahí me hicieron exámenes [CAT Scan] y me tuvieron toda la noche. Apenas [el martes] me dejaron salir”, dijo Fernández.

Enfrentando la pandemia

El inmigrante de raíces mexicanas dijo que él había estado sin trabajar debido a la pandemia del coronavirus, pero recientemente a principios de junio se animó a regresar a trabajar. Él vive con su esposa y una hija.

“Yo siempre he pagado mi renta y utilidades a tiempo y no me gusta deber porque de todos modos tenemos que pagar”, dijo el vendedor ambulante quien también reside en Long Beach.

Maribel Fernández, su hija mayor, dijo que ella vive en San Pedro y si le preocupa mucho el bienestar de sus padres, quienes son vendedores ambulantes. Agregó que en las últimas semanas se han escuchado más este tipo de ataques.

“A veces yo me doy una vuelta y paso a ver por dónde esta vendiendo mi mamá, para asegurarme que esté bien”, dijo la hija de la pareja.

Maribel explicó que se le hacen injustos los ataques a los vendedores ambulantes que solo intentan ganarse el sustento de cada día vendiendo sus productos.

“No importa el color de piel, todos somos humanos y todos merecemos respeto”, dijo la hija de los vendedores.

El vendedor, inmigrante, agregó que en el pasado ya lo habían asaltado en dos ocasiones, pero en aquellas veces inmediatamente había dado el dinero a los ladrones y se iban.

“Me imagino que esta vez si les hubiera dado el dinero no hubiera pasado esto”, dijo el vendedor. “Uno no hace el reporte a la policía porque tiene miedo y piensa que no van a hacer nada”.

Unidos en justicia

Maribel dijo que para llamar la atención de las autoridades locales y la comunidad en general, su padre y los vecinos del área se han unido para realizar una marcha pacifica este jueves a partir de las 11 de la mañana en el parque adyacente a donde ocurrió el incidente, en la esquina de la calle 14th y la calle Locus en Long Beach.

“También pedimos que nos acompañen otras personas que han sufrido de ataques similares”, dijo Maribel. “Queremos pedir a la policía que haga justicia”.

La víctima subrayó que la marcha es para prevenir que haya otros ataques de este tipo.

“Hoy fui yo y mañana será otro si las autoridades no hacen algo”, indicó Fernández.

Se pide a las personas que sepan algo del ataque o reconozcan a los atacantes, que llamen al detective Eric Hubbard al (562) 570-7464. Para hacer una declaración anónima visite www.crimestoppers.org

La familia ha creado una página GoFundMe para recaudar fondos para los gastos médicos y de sustento para su padre.

Si desea donar puede visitar: My dad Bililfo Fernández