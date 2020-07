Captan en video apuñalamiento flagrante en plena calle de Nueva York

Sin freno, el crimen sigue rampante en las calles de Nueva York, con todo tipo de armas y cada vez mayor descaro.

Ayer, NYPD divulgó un video en procura de un hombre captado de frente por una cámara de seguridad mientras acuchillaba a otro en una calle de El Bronx, la noche del lunes 29. Al lado se observa un vehículo de trabajo de MTA.

Según el reporte, el sospechoso hirió a un extraño en un ataque aleatorio mientras la víctima caminaba por la acera en 543 Southern Boulevard cerca de Prospect Ave, usando un objeto afilado. Luego huyó.

La víctima fue llevada al Lincoln Memorial Center en condición estable, dijo la policía, citada por Daily News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ASSAULT front of 543 Southern Boulevard #Bronx @NYPD41Pct on 6/29/20 @ 11:49 PM💰Reward up to $2500👓Seen this person? Know who he is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives #NYPD @News12BX @PIX11News @fox5ny pic.twitter.com/dyzRFjuUyJ

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 1, 2020