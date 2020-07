Joven muere baleado frente a restaurante hispano en Queens

Dante Sartillian murió baleado en el pecho en una disputa frente al restaurante ecuatoriano “Sabor Latino” en Queens (NYC).

El homicidio ocurrió en Warren Street, cerca de 40th Road en Elmhurst alrededor de las 11:40 p.m. del martes, dijeron las autoridades.

El joven de 21 años fue llevado de urgencia al Hospital Elmhurst por medios privados, donde lo declararon muerto.

Sartillian vivía a una milla de donde le dispararon y la policía recuperó una bala calibre .40 en la escena, informó Daily News.

Fue una de las 12 personas baleadas en otra jornada violenta que sumó nueve incidentes con armas de fuego en la ciudad el martes, reportó NYPD ayer por la mañana.

Aproximadamente dos horas antes de que Sartillian fuera asesinado, un niño de 11 años recibió un disparo en la pierna derecha alrededor de las 9:45 p.m. en East 29th Street, East Flatbush, Brooklyn.

El tirador, que conducía un automóvil, descargó varias rondas y huyó. No quedó claro si el niño era el objetivo deseado.

El menor fue llevado al Centro Hospitalario del Condado de Kings en condición grave, pero estable, indicó New York Post.

No se han anunciado arrestos ni los motivos de estos dos crímenes. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Brooklyn boy shot in leg on stoop, one of seven hit by bullets in four different boroughs https://t.co/kr5frV4Ga7 pic.twitter.com/2ed9guFztn

— amNewYork (@amNewYork) July 1, 2020