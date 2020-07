Mira este Cadillac Eldorado chocar contra un lote de autos usados

La madrugada del martes un Cadillac Eldorado fue grabado embistiendo contra varios autos estacionados de un concesionario de autos usados

Las imágenes de vigilancia de un concesionario de autos usados ​​en el estado de Florida, muestran el aparatoso accidente que dejo al concesionario con un total de siete vehículos dañados

Las imágenes capturadas por la cámara de seguridad muestran a una mujer brincar la reja y salir huyendo de la escena, lo cual es desconcertante pues al parecer abandono al conductor que tuvo que ser llevado al hospital con lesiones no mortales.

Aparte de la velocidad aún no se sabe que otro factor pudo a ver sido el causante del accidente.

Madeleine Wright subió a su cuenta de Twiter el video en el momento justo del impacto.

Surveillance video shows how a @Cadillac Eldorado ran off the road and crashed into a used car dealership on NW 27th Ave. and NW 98th St. In a bizarre twist, a woman, believed to be the passenger, escaped the wreck and climbed over a fence, leaving the injured driver behind. pic.twitter.com/uyPv55dvh9

