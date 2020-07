¿Tu hijo publicó esta frase en TikTok? Ten cuidado pues este es su peligroso significado

Los piscólogos piden a los padres estar alerta a las publicaciones de los adolescentes

Diversas frases en código utilizadas por adolescentes y centennials en TikTok preocupan a los especialistas. Es muy frecuente leer en diferentes posts la expresión “I had pasta last night”, y si bien una traducción al castellano sería “Anoche comí pasta”, el significado alude a cuadros de depresión e intentos de suicidio.

En medio de la pandemia por coronavirus que tiene en vilo al mundo, millones de personas permanecen aisladas o, bien, cumpliendo con medidas de confinamiento. En este contexto, mientras se busca evitar que el virus se propague, algunas patologías como la depresión pueden agravarse y, si no se observa el comportamiento de los pacientes, la consecuencias pueden ser irreversibles.

Varios adolescentes y adultos jóvenes emplean códigos secretos en sus publicaciones en las redes sociales para mostrar la difícil lucha que llevan adelante frente a la depresión. Según relevó el medio Mirror en un artículo reciente, hay distintas frases que esconden un peligroso significado más allá del literal.

“Se me terminó mi plato de pasta favorito y casi no me queda ni shampoo ni acondicionador”, escribió junto a uno de los videos un usuario. Y lo que puede parecer algo cotidiano y superfluo, en realidad, puede encerrar un problema emocional serio.

De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el suicidio es la segunda mayor causa de muerte en los integrantes de la denominada “Generación Z” de los Estados Unidos. Las cifras muestran cómo la tasa de suicidios en personas entre 10 y 24 años se incrementó 56% entre 2007 y 2017.

Elementos como la ‘pasta’, el ‘shampoo’ y el ‘acondicionador’ son solo metáforas para aludir a los problemas emocionales. De acuerdo con el artículo del portal británico, las frases dialogarían con el poema “Don’t kill yourself today” ( “No te quites la vida hoy” ) de Hannah Dains.

A través de una performance difundido en YouTube , Dains recita el poema para interpelar a las personas que sufren de depresión o piensan en el suicidio. En sus estrofas, la autora resalta los hechos maravillosos de la vida y por qué vale la pena seguir adelante. “No es una mala vida, solo un mal día”.