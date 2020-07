5 poderosos beneficios medicinales del perejil que probablemente no conoces

El perejil es mucho más que una humilde hierba para condimentar, es un antiguo aliado medicinal que se utiliza para tratar diversas dolencias. Se relaciona con beneficios para bajar de peso, combatir la anemia y mejorar la digestión

Probablemente estés acostumbrado a utilizar el perejil de manera muy ocasional como condimento en diversos platillos, sin embargo es una planta con un gran poder medicinal del que vale la pena hablar. El perejil (Petroselinum crispum) es originaria del Mediterráneo, muy utilizada y apreciada por los romanos y los griegos. Hoy en día es uno de los principales cultivos en huertos y jardines, esto se debe principalmente a que es una planta que se aclimata fácilmente; de hecho en muchas tiendas de comestibles en algún momento tenían la costumbre de regalar los manojos de perejil. Posteriormente su uso se volvió muy popular en la medicina tradicional China y se empezó a utilizar como remedio básico en tendencias como la herbolaria y la fitoterapi.

Hoy en día existen muchas maneras de integrar el consumo de perejil en la alimentación, ya que no sólo es un gran condimento para sopas, salsas, guisados y más. También es un ingrediente ideal para preparar smoothies verdes, aguas infusionadas y té, asegurar su consumo se relaciona con buenos beneficios nutricionales entre los que se destaca su excepcional contenido en vitamina C y también en vitamina A, calcio y hierro. El perejil es famoso por sus grandes bondades terapéuticas entre las que se destacan sus propiedades diuréticas, digestivas y remineralizantes, que lo vuelven un grandioso aliado de la salud en todos niveles. Conoce 5 cualidades curativas del perejil que probablemente no tenías en mente.

Los grandes beneficios medicinales del perejil:

1. Poderoso antiinflamatorio

La inflamación es una respuesta natural del sistema inmunitario para proteger al cuerpo, sin embargo cuando se vuelve crónica es una de las principales causas de la aparición de enfermedades degenerativas. Su consumo en infusión se asocia con grandes beneficios para combatir los procesos inflamatorios, esto se debe en gran parte a su alto contenido en antioxidantes como es el caso de la vitamina A, C y E que son considerados nutrientes importantes para calmar la inflamación. Es un buen aliado para tratar casos de artritis y condiciones en las articulaciones, a la vez al ser rico en flavonoides se suma en la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer, la aterosclerosis, el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson.

2. Combate la anemia

La anemia y las deficiencias nutricionales pueden llegar afectar seriamente la salud física y mental, la buena noticia es que a través de una correcta alimentación son condiciones que se pueden combatir fácilmente. Asegurar el consumo de alimentos ricos en hierro es indispensable y el perejil es uno de los elementos que no puede faltar, resulta impresionante saber que 25 gramos de perejil aportan lo mismo que un filete. A la vez combina un buen contenido en hierro y ácido fólico que fortalecen al organismo y al sistema de defensas.

3. Es perfecto para la piel

Comer perejil es una extraordinaria manera de cuidar la piel, esto se debe a que es una hierba con un altísimo contenido en vitamina C. Esta es una de las vitaminas esenciales para una piel bella y radiante, esto se debe a que la vitamina C es la responsable de la producción del colágeno y este le da a la piel estructura y fuerza. A la vez las buenas dosis de colágeno ayuda a disminuir las arrugas y las líneas de expresión.

4. Calma el estómago

El perejil es una hierba con propiedades calmantes que favorecen el proceso digestivo y la salud intestinal, esto se debe en gran parte a sus compuestos y poderosos antioxidantes que facilitan la eliminación de gases en el cuerpo. Sus propiedades antiinflamatorias son el aliado perfecto para combatir la hinchazón abdominal, la retención de líquidos, las digestiones pesadas y el exceso de flatulencias. Una infusión de perejil es un gran hábito nocturno para favorecer el proceso digestivo durante la noche.

5. Fortalece los huesos

Diversos especialistas en medicina y nutrición que consumir 10 ramitas de perejil al día son la cantidad suficiente para que el organismo obtenga sus requerimientos diarios de vitamina K, la cual se relaciona con beneficios para proteger a los huesos de fracturas. Esto se debe a que es un alimento que interviene en la producción la proteína para los huesos y la coagulación de la sangra.