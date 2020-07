Estudiantes del este de Los Ángeles reciben mil tabletas con internet

Uno de los objetivos es que alumnos de bajos recursos no se queden atrás y puedan mantenerse conectados con sus clases virtuales.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, se unió el jueves a 16 organizaciones del distrito Uno para distribuir mil tabletas gratuitas de Amazon a estudiantes de bajos recursos y que en muchas ocasiones, carecen de este tipo de herramientas tecnológicas, ahora muy necesarios para la educación.

Los alumnos recibirán una tableta Fire 7 para mejorar su experiencia educativa en línea después de ser afectados por el cierre de escuelas a causa de la pandemia del COVID-19.

La supervisora Solís dijo en conferencia de prensa que las tabletas mejorarán no solo la vida de los estudiantes, pero también de los padres, quienes se verán liberados de un peso en la falta de herramientas para la educación de sus hijos.

La mayoría de estudiantes que recibieron los dispositivos electrónicos son de hogares de bajos ingresos que deberían estar tomando clases de forma remota.

“La brecha digital es real, y en todo caso, el COVID-19 nos ha demostrado que existen una desigualdad seria entre las comunidades de color en áreas particulares como el Este de Los Ángeles”, dijo la supervisora frente a una biblioteca del distrito Uno que representa.

Solís agregó que esta donación es algo muy apreciado ya que el aprendizaje y la información son vitales para ayudar a empoderar a las comunidades.

También subrayo que el propósito es llegar a los estudiantes que están en casa porque no hay acceso a las clases en las escuelas. Esto genera que muchos estudiantes que necesiten conectarse con las clases no lo hagan porque no tienen el acceso a una computadora ni al internet.

“Ahora podrán conectarse fácilmente y obtener la información y el conocimiento correctos; recordemos que saber es poder”, enfatizó Solís. “Esta frase la solíamos decir a menudo mientras crecía, y no ha cambiado, el conocimiento es una herramienta poderosa para poder exponer a un joven al mundo, un conocimiento que despierte en él la curiosidad”.

Solís añadió que esta curiosidad puede llevar a los estudiantes a pensar en sus futuras carreras como la ciencia, ingeniería, planificación urbana de la arquitectura y los sistemas de tecnología o en el campo de la medicina entre muchas otras más.

Los supervisores del condado de Los Ángeles estuvieron de acuerdo en que el acceso a los recursos en línea es fundamental para todos, incluyendo a las familias de bajos recursos que no se pueden quedar atrás.

Los funcionarios consideraron que durante la pandemia los estudiantes y las familias así como deben de tener acceso a los alimentos, también deben de tener acceso a los servicios de apoyo como la tecnología y el internet. Es por eso aseguran que las tabletas mejorarán el desarrollo infantil más allá del aprendizaje remoto.

No solo aprenderán en sus clases sino también se podrán conectar con mentores y proveedores de atención médica que pueden ofrecer evaluaciones virtuales, al ver el lenguaje corporal y compartir habilidades a través de las relaciones.

Marc Whitten, vicepresidente de Amazon Entertainment Devices and Services, dijo que se sentían honrados por el trabajo que el condado de Los Ángeles está haciendo para ayudar a los miembros de la comunidad durante estos tiempos difíciles; además, agregó que a la empresa le complacía apoyar esos esfuerzos con la donación de las tabletas.

“Esperamos que estos dispositivos puedan ayudar a los estudiantes y las familias a continuar aprendiendo”, dijo Whitten. “El objetivo es garantizar que los estudiantes puedan mantenerse conectados con los servicios de apoyo de la comunidad”.

Entre las organizaciones participantes del Primer Distrito estuvieron La Causa Youth Build, LA Conservation Corps, The Whole Child, Bell Gardens Neighborhood Youth Center, East Los Angeles College (South Gate Satellite Campus), Our Saviour Center, SPIRITT Family Services Y Pomona Economic Opportunity Center.