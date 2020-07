SíEraPenal: Después de seis años, Rafa Márquez acepta que cometió falta sobre Robben en el Mundial de 2014

El histórico mexicano contó lo que sucedió en la polémica jugada

Han pasado exactamente seis años de la polémica falta de Rafael Márquez sobre Arjen Robben en el Mundial de Brasil 2014, la cual fue sancionada como penal y a la postre significó la eliminación de México a manos de Holanda en la justa mundialista.

En entrevista para Marca Claro, el “Káiser” reconoció que si existió contacto con la pierna del delantero holandés, por lo que había razón para sancionar la pena máxima.

“Yo acepto el error porque al final fue penal porque lo marcaron. Son cuestiones de milésimas de segundos, cuando se va al centro yo intenté tratar de robarle ese balón. Hay un ligero toque y la actuación, que exageró quizá más ese toque y provocó el penal. No sé (VAR) porque ya actualmente el toque ya da penal, no hay que dar tantas vueltas de que fue penal o no, al final lo marcó el árbitro y fue penal“, explicó Rafael Márquez.

#NoEraPenal Se cumplen 6 años del robo de Robben a México en el mundial de Brasil 2014.

pic.twitter.com/8xSVxFi3Nl — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) June 29, 2020

El mismo ex futbolista aprovechó para hablar sobre las declaraciones del técnico del Tri en Rusia 2018, Juan Carlos Osorio, quien hace varias semanas señaló que los jugadores mexicanos no estaba listos para enfrentar a Brasil en los octavos de final.

“Todos tuvimos mucha confianza en el profesor Osorio, nos convenció y se reflejó contra Alemania, era un grupo muy completo. El partido contra Suecia mentalmente nos fuimos abajo, no nos asustaba enfrentar a Brasil; sobre lo que dijo Osorio nosotros no dimos ninguna declaración, es código de vestuario que respetamos“, señaló el ex futbolista mexicano.

La carrera de Márquez con la Selección Mexicana fue brillante. Disputó cinco mundiales, en los que siempre llegó a octavos final con el Tri, y marcó 3 goles.