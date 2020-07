Una celebración del 4 de Julio sin playas en el condado de Orange

Las autoridades locales anunciaron el cierre de sus costas desde el viernes por la tarde.

Con el incremento de casos de infecciones del coronavirus en el sur de California, varias ciudades costeras han decidido cerrar sus playas para la celebración del 4 de Julio, fecha en que se celebra la independencia de Estados Unidos; es por eso que las autoridades del condado de Orange han decidió no ser la excepción y ayer anunciaron que las playas estarán cerradas durante el sábado y el domingo.

Frank Kim, gerente, y Lisa Bartlett, supervisora, ambos del condado, confirmaron ayer que las playas estarán cerradas para el sábado que es cuando se celebra el día festivo, además del domingo.

Las ciudades de Newport Beach, Huntington Beach, Laguna Beach y Seal Beach ya reafirmaron que mantendrían sus playas cerradas debido al repunte de infectados del COVID-19.

En la ciudad de Newport Beach este anuncio se hizo al darse a conocer que dos de sus salvavidas dieron positivo al virus, lo que inmediatamente puso en cuarentena a dos docenas de salvavidas de la ciudad. Momentos después, las autoridades anunciaron que a partir de hoy viernes 6 p.m. y hasta el domingo 6 a.m. las playas de dicha ciudad permanecerán cerradas.

Will Oneill, alcalde de la ciudad, informó que también otros salvavidas habían presentado síntomas de la enfermedad y enfatizó que, el grupo demográfico en crecimiento de los nuevos infectados se encontraba entre los 20 y 30 años de edad.

“Ellos son los que están saliendo a los bares, asisten a fiestas y no están respetando la sana distancia”, dijo Oneill, quien espera que esto sea una llamada de atención para todos, incluso, enfatizó que se ha amenazado a los negocios playeros de la obligación de practicar los protocolos de salud.

“No puedo pedirle a nuestros salvavidas que se esfuercen más”, agregó Oneill. “No podemos pedirles que hagan más con menos”.

El funcionario también envió un mensaje a la comunidad para que permanezcan alejados de las playas este fin de semana.

“No hagan que los salvavidas o la policía los persiga”, dijo Oneill. “Este ha sido un año muy difícil… Este es el momento de que todos participemos para mantenernos donde debemos estar”.

Por su parte las autoridades de Huntington Beach, en una junta de emergencia, votaron el miércoles por la noche a favor de cerrar todas las playas de la ciudad el 4 de Julio: Huntington, Harbor, Sunset y el muelle de la ciudad.

Mientras que el concejo de Seal Beach votó también esta semana para mantener sus playas cerradas, desde el viernes a las 6 p.m. hasta el domingo al amanecer.

No obstante, no todos en el condado estuvieron de acuerdo con las decisiones, en San Clemente, la vice alcalde Laura Ferguson le dijo que no estaba de acuerdo con el cierre de las playas.