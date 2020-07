Una luz de esperanza: El propietario de los Yankees es optimista respecto a tener aficionados en las gradas esta temporada

Los campos de entrenamientos en las Ligas Mayores se han reabierto después de casi cuatro meses de paro y los esfuerzos ahora están enfocados en llevar a buen puerto el proceso con miras al inicio de la temporada 2020 el próximo 23 de julio, pero el propietario de los Yankees de Nueva York, Hal Steinbrenner, va un paso más allá y no descarta la posibilidad de que los aficionados en algún momento de la campaña puedan regresar a las gradas.

A pesar del momento que vive la pandemia en los Estados Unidos con varias ciudades incrementando sus casos en cifras preocupantes y que Nueva York fue por varias semanas el epicentro en el número de contagios, Steinbrenner se enfoca en que el Yankee Stadium se convierta en el estadio más seguro del país.

