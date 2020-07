Una mirada cercana a los números del COVID-19 en California durante los últimos 14 días

En tan solo una semana el estado de California suspendió las operaciones bajo techo de los restaurantes, museos, mesas de apuestas y cines por un alarmante incremento de casos positivos de coronavirus, además prohibió los eventos de celebración por el 4 de julio y cerró las playas y los bares.

