La rutina de ejercicio de Karla Martínez para mantenerse radiante a los 44 años

View this post on Instagram

Después de nuestro #HappyHourConKarla de ayer con @claudiamolinafitness Quien se puso las pilas? Quien se despertó con todas las ganas de empezar o recuperar su enfoque para una vida saludable? 🙋🏻‍♀️ Vamos hermosas! #Juntaspodemos 💪🏼🥰