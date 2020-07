Mujer se sienta en el piso de un Costco como protesta porque no la dejaron entrar sin mascarilla

Un cliente de Costco se sentó en el suelo de la tienda a manera de propuesta, ya que los empleados no la dejaban entrar sin que ella usara una mascarilla, de acuerdo con el portal Towleroad.

En uno de los videos –que están circulando en redes sociales– se puede ver a una empleada que le explica a una mujer de la tercera edad que debe usar una mascarilla para entrar a las instalaciones de la tienda.

Ante esta petición, la mujer, desafiante, le dice que no lo hará.

La cliente, que aparentemente quería regresar un artículo que había comprado, le dice a la trabajadora que no cuenta con ninguna exención médica para no usar la mascarilla. Además, en otro momento, declara que es “una ciudadana de los Estados Unidos”.

Al ver que la cliente simplemente no hace caso, la trabajadora intenta escoltarla a la salida para esperar a que llegara un gerente que se encargara de la situación.

Sin embargo, en otro video se puede ver que la anciana opta por sentarse en el piso de la tienda, muy cerca de la entrada. Poco después, se levanta y se vuelve a sentar en otro sitio, un poco más al interior de la tienda y en donde no bloquea la entrada de la gente.

Después de que llega el gerente, la mujer vuelve a decir: “Soy estadounidense. Tengo derechos constitucionales”.

Después de esto el video termina.

Puedes ver las grabaciones el incidente en dos partes a continuación:

